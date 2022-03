Casa delle farfalle, oltre mille visitatori in pochi giorni

Fino a giugno sarà possibile visitare la struttura

PALERMO – Un fine settimana, primo di una serie, di vera e propria festa al Parco Uditore dove si è inaugurata venerdì la nuova edizione della “Casa delle Farfalle” di Palermo. Il desiderio di ritrovare la bellezza, la curiosità per il ritorno in città della mostra faunistica, la passeggiata di natura al Parco Uditore: chi per un motivo, chi per l’altro, tutti a veder le farfalle!

“Casa delle Farfalle”, ospite quest’anno in un ambiente più naturale come appunto il parco, registra in questo suo primo fine settimana in città una calorosa accoglienza da parte dei visitatori, piu’ di 1000 nonostante il meteo uggioso, impegnati in una vera e propria “corsa alla bellezza”, quella rara, naturale e variegata di centinaia di farfalle tropicali. La meraviglia era nell’aria: negli occhi attenti e affascinati di piccoli e grandi visitatori, nelle dita puntate dei bambini letteralmente sorpresi, negli scatti fotografici di chi cercava di catturare almeno un istante di quella bellezza, così incantevole e così fuggevole, trasformando la gita della domenica in un safari fotografico nello splendore della natura.

Uno scrigno di natura protegge la sua gemma più bella: è quanto mai fortunata la scelta della location di quest’anno, Parco Uditore, spazio naturale sottratto all’urbanizzazione, che accoglie e incornicia, con la sua area naturale e gli spazi di gioco all’aperto, la mostra di farfalle che volano tra i visitatori, regalando emozioni.

A Palermo è il giardino urbano ad accogliere il giardino tropicale, a Marsala invece, dove in contemporanea è stata aperta (per la prima volta con doppio appuntamento) un’altra “Casa delle Farfalle”, è Palazzo Grignani: suggestiva cornice che fa da scenografia anche qui al volo di centinaia di ali variopinte!

“Pensiamo che il Parco Uditore, dove quest’anno siamo approdati, possa essere la location naturale – spiega il curatore del progetto, Enzo Scarso – Siamo tornati a Palermo a grande richiesta e abbiamo centinaia di farfalle tropicali, che arrivano da tutto il mondo. Specie differenti ogni settimana, che nascono nell’incubatrice e che permettono, a chi è fortunato, di poter vedere proprio in quel momento il completamento del ciclo di trasformazione da bruco a crisalide, appunto a farfalle. La nascita che segna la rinascita, un riconfermato auspicio in questo periodo decisamente complesso”.

La “Casa delle Farfalle” di Palermo sarà visitabile fino al prossimo giugno, e sono già attive e numerose le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche al numero 392 7691183. Per i contatti e le informazioni è invece possibile scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com, i canali social su facebook (www.facebook.com/casadellefarfallepalermo) e instagram (www.instagram.com/casadellefarfallesicilia/).