Casa, Sunia: “In Sicilia cresce il disagio abitativo”

Tra le cause l'aumento dei costi energetici e l'impennata dell'inflazione

PALERMO – Il disagio abitativo in Sicilia cresce. Lo confermano i dati ministeriali sugli sfratti nell’anno 2022, dai quali emerge che tra sfratti emessi, richieste di esecuzione e sfratti eseguiti i provvedimenti sono stati 10.733. Lo rivela il Sunia Sicilia che, con la segretaria regionale Giusi Milazzo, sottolinea come concause “l’aumento dei costi energetici e l’impennata dell’inflazione”, oltre a disoccupazione e bassi salari e pensioni.

“Mancano politiche di sostegno”

“Ma quello che è più grave- sottolinea Milazzo- è la totale mancanza di politiche di sostegno alla locazione e lo stato di abbandono in cui sono state lasciate le famiglie che hanno dovuto far fronte a continue ed evidenti emergenze”.

Suina e Cigl in piazza

“La Regione – aggiunge- non stanzia risorse per fare fronte ai problemi abitativi, mentre il ministro Salvini, com’è noto ha cancellato il contributo all’affitto e il fondo per la morosità incolpevole”. Il Sunia annuncia che sarà in piazza a Roma il 7 ottobre con la Cgil, anche “per rivendicare una nuova politica per il diritto all’abitare”.