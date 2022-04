Cascio: “Finalmente chiarezza, FdI non ha ascoltato”

“Continuo ad andare avanti in attesa di completare il quadro della nostra coalizione"

PALERMO – “Finalmente è stata fatta chiarezza. Ringrazio ancora Forza Italia, Lega, Noi per l’Italia e Coraggio Italia per il sostegno alla mia candidatura. Continuo ad andare avanti in attesa di completare il quadro della nostra coalizione”. Lo ha detto il candidato a sindaco di Palermo Francesco Cascio dopo aver appreso la notizia del sostegno di Fdi a Lagalla successivamente al ritiro della candidatura di Carolina Varchi.

“Mi dispiace – continua Cascio – che Fratelli di Italia si sia assunta la responsabilità di spaccare il centrodestra non ascoltando neanche la sensibilità di diversi esponenti del suo stesso partito e utilizzando la città di Palermo come merce di scambio per la presidenza della Regione”.