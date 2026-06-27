Case di comunità in Sicilia, la scadenza del Pnrr: opere realizzate

Il report e i dati ufficiali

PALERMO – A due giorni dalla scadenza del 30 giugno, fissata dal Pnrr per l’entrata in funzione delle Case di comunità sul territorio nazionale, l’obiettivo non è stato ancora raggiunto pienamente in tutte le Regioni.

Alcune hanno centrato il target, altre parzialmente o ci sono vicine, una parte è riuscita ad attivare solo una quota dei servizi previsti nelle nuove Case di comunità, le strutture per l’assistenza territoriale con l’obiettivo di portare i servizi più vicini al cittadino decongestionando al contempo i Pronto soccorso.

È la fotografia scattata da una rilevazione sui territori. Mentre sul fronte del personale, dalla Conferenza Stato-Regioni è arrivato il via libera definitivo al contratto che assicura la presenza dei medici di famiglia nelle strutture a partire, appunto, dalla fine del mese. Ecco la situazione nelle diverse Regioni.

Case di comunità in Sicilia

Le case di comunità attive risultano 54 su 146 previste, mentre altre 27 risultano concluse e attendono l’attivazione.

Le altre strutture

VALLE D’AOSTA: pienamente operative tutte le quattro case della comunità previste.

PIEMONTE: ha programmato complessivamente 91 Case della comunità. Per fine giugno si arriverà a certificare almeno 78 Case di comunità, e altre 4 tra luglio e agosto.

LIGURIA: sono 32 le Case di Comunità, tutte aperte e regolarmente funzionanti. Il target regionale è stato raggiunto.

LOMBARDIA: nell’ultima rilevazione disponibile di maggio, risultano attive 156 Case di comunità sulle 196 previste. Tra quelle operative, 62 hanno tutti i servizi attivi.

TRENTINO ALTO ADIGE: sono undici le Case di comunità già operative in Trentino sulle 14 previste. Nel vicino Alto Adige ad oggi sono aperte sette.

VENETO: sono in tutto 102 le strutture previste. Per il 30 giugno è prevista l’apertura di tutte le strutture, con messa a regime prevista nei primi tre mesi.

FRIULI VENEZIA GIULIA: sono pronte tutte le 23 strutture previste dal Piano operativo regionale del Pnrr. La Regione ha annunciato che ne costruirà con propri fondi altre 9.

EMILIA ROMAGNA: sono 60 le Case di Comunità realizzare. A metà maggio lo stato d’avanzamento era di circa l’80%.

TOSCANA: sono 54 le Case di comunità già operative. L’obiettivo fissato per il 30 giugno è di raggiungere quota 70 Case “attestate”, mentre entro la fine dell’anno il numero complessivo supererà le 80 strutture operative.

UMBRIA: sono 25 le Case di comunità – in 23 città – realizzate con i fondi del Pnrr. Dalla Regione ne viene confermata l’operatività entro il 30 giugno.

MARCHE: sono 21 le Case di comunità attive sulle 36 totali previste. I servizi, per ora, sono prevalentemente ambulatoriali. In questa settimana, fa sapere la Regione, ne saranno pronte altre 8, per un totale di 29 operative entro il 30 giugno.