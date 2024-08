Catania, casinò clandestino in un chiosco: incassi per un milione di euro all’anno

La titolare 25enne è stata multata e denunciata

CATANIA – Un casinò clandestino che avrebbe avuto un giro d’affari stimato in oltre un milione di euro l’anno è stato scoperto e sequestrato a Catania da Carabinieri della Stazione Piazza Dante, nell’ambito di controlli eseguiti con il supporto del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La sala giochi era allestita all’interno di un chiosco bar la cui titolare, una 25enne, è stata denunciata per esercizio abusivo del gioco e delle scommesse e sanzionata amministrativamente per 94mila euro.

Il casinò clandestino a Catania

In un saletta nascosta del locale era stato allestito un casinò, con una cassa per la raccolta del denaro delle scommesse clandestine e con delle slot machine illegali. Oltre alle banconote la cassa conteneva un dispositivo elettronico che consentiva l’accesso online ai siti di giochi d’azzardo non europei.

In particolare, questo apparecchio permetteva di accedere, attraverso quattro Pc installati su altrettante postazioni messe a disposizione dei clienti, a slot machine virtuali che eludevano il controllo del Monopolio. La bisca disponeva anche di 6 “videolottery” Vlt illegali.

Tutti i pagamenti per poter usufruire di questo tipo di giochi avvenivano in contanti e direttamente alla titolare. Gli investigatori stimano che gli incassi ammontassero a più di 1 milione di euro all’anno e non venivano contabilizzati. Per tale motivo sono ancora in corso accertamenti di natura tributaria.