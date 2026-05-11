 Caso Cefpas, esposto di Dipasquale alla procura di Caltanissetta
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Caso Cefpas, Dipasquale presenta un esposto in Procura a Caltanissetta

Nello Dipasquale
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
"Serve fare chiarezza"
L'ANNUNCIO
di
1 min di lettura

CALTANISSETTA – “Ho presentato un esposto alla Procura di Caltanissetta sulla vicenda Cefpas, che in appena dieci giorni ha conferito 75 incarichi Co.co.co.. Non aspetterò la risposta, se mai arriverà, all’interrogazione presentata al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore alla Salute, Marcello Caruso”. Lo afferma il deputato del Pd all’Ars, Nello Dipasquale.

Dipasquale: “Fare chiarezza sul Cefpas”

“È necessario accertare – aggiunge l’esponente Dem – se siano state rispettate le norme sulle pari opportunità e verificare eventuali interferenze politiche nella selezione del personale. Al di là della legittimità formale, su cui farà chiarezza la Procura, quanto accaduto rappresenta un fatto gravissimo sotto il profilo etico: concentrare in pochi giorni un numero così elevato di incarichi è un’anomalia che solleva più di un dubbio sulla trasparenza dell’intera operazione”.

Il caso Cefpas

La vicenda dei contratti stipulati dal Cefpas era stata portata alla luce pochi giorni fa da Dipasquale, che aveva annunciato l’interrogazione all’Ars.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI