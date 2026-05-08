"Serve inoltre capire se è stato rispettato il principio delle pari opportunità sancito dal Testo unico sul pubblico impiego"

PALERMO – Settantacinque incarichi CoCoCo conferiti dal 3 al 13 febbraio 2026 e molti di questi ad un numero elevato di figure legate, a vario titolo, a formazioni politiche orbitanti nel centrodestra. Sono alcune delle anomalie rilevate dal deputato del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale, rispetto alle procedure di assunzione seguite al Cefpas di Caltanissetta.

Osservazioni che Dipasquale ha messo nero su bianco in una interrogazione inviata al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore alla Salute, Marcello Caruso. Nell’atto il deputato dem chiede chiarimenti riguardo alla gestione e alle procedure di assunzione seguite al Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana.

“Il governo approfondisca la vicenda”

“Mi auguro che il governo approfondisca la vicenda di questi incarichi conferiti in numero così elevato in un arco di tempo così ristretto – afferma Dipasquale -. Una vera e propria anomalia sulla quale bisogna fare luce. Serve inoltre capire se è stato rispettato il principio delle pari opportunità sancito dal Testo unico sul pubblico impiego e fare chiarezza sulle figure politiche coinvolte nella procedura di selezione del personale”.

Dipasquale poi conclude: “Sul Cefpas di Caltanissetta serve in generale maggiore trasparenza nei processi assunzionali al fine di evitare, tra l’altro, che i CoCoCo diventino scusa per successive assunzioni senza concorso”.