Cassa edile di Palermo, ok al bonus premiale per le imprese virtuose

Il presidente Agostina Porcaro: riconoscimento alle aziende in regola con le normative

PALERMO – La Cassa Edile di Palermo (CEPIMA) ha annunciato, a seguito della riunione del Comitato di Gestione del 23 luglio 2024, l’erogazione del Bonus Premiale 2024. Questo risultato è frutto degli accordi tra le principali parti sociali del settore edile: Ance Palermo, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL.

Il Bonus Premiale 2024 rappresenta un riconoscimento significativo per tutte le imprese edili che operano in conformità con le normative vigenti. Il bonus consiste in una riduzione contributiva, un sostegno tangibile per le aziende che hanno dimostrato una gestione responsabile e trasparente, rispettando puntualmente gli obblighi contributivi e comunicando regolarmente i cantieri attivi.

Questa manovra di circa un milione di euro di decontribuzione è un segnale forte e concreto dell’impegno della Cassa Edile di Palermo verso le imprese che operano con integrità e diligenza.

Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di incentivare e valorizzare le imprese che contribuiscono positivamente al tessuto economico e sociale della provincia di Palermo. La Cassa Edile di Palermo intende così premiare le aziende virtuose, le quali, con il loro operato, rafforzano la stabilità e la qualità del settore edile, promuovendo al contempo il benessere collettivo.

“Siamo orgogliosi di poter riconoscere e supportare le imprese che rispettano le regole e che si distinguono per la loro correttezza e trasparenza – ha dichiarato il Presidente della CEPIMA Agostina Porcaro -. Queste aziende sono fondamentali per la crescita sostenibile del nostro territorio e meritano di essere premiate per il loro impegno costante”.

La Cassa Edile di Palermo CEPIMA ribadisce il suo impegno nel sostenere e promuovere le buone pratiche nel settore edile, favorendo un ambiente lavorativo sicuro, regolare e prospero per tutti gli operatori coinvolti.