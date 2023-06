In casa aveva cocaina e crack e 7.600 euro

MARSALA – Ha nascosto i soldi in una cassaforte realizzata dietro una finta presa elettrica. E’ la tecnica per nascondere il denaro utilizzata da un pusher di Marsala che è stato arrestato dalla squadra mobile di Trapani, trovato in possesso di 200 grammi di cocaina e 30 grammi di crack.

In casa sono stati trovati anche 7.600 euro, seimila dei quali nascosti nella finta cassaforte. L’arresto è stato convalidato dal gip di Marsala che ha disposto la custodia cautelare in carcere.