L'incidente nella notte in contrada Ponte Secco

CASTELBUONO – Incidente stradale la scorsa notte a Castelbuono dove una Nissan Micra, con a bordo marito e moglie, è finita in un dirupo in contrada Ponte Secco. Per l’uomo di 90 anni alla guida, Giuseppe Antista, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La donna di 85 anni è stata trasportata all’ospedale Giglio di Cefalù. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e i vigili del fuoco di Cefalù per estrarre la coppia dall’auto.