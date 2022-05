In fuga con la droga, inseguiti e arrestati a casa di una donna

La ricostruzione dei carabinieri. Coinvolte tre persone I NOMI

PALERMO – Non si fermano all’alt, vengono inseguiti e arrestati per droga. In carcere sono finiti due uomini di 27 e 23 anni. Arrestata anche una donna di 28 anni, tutti residenti a Casteldaccia.

Domenico Alfano e Francesco Castelli, lo scorso 30 aprile, a bordo di una Lancia Y si sarebbero dati alla fuga per le strade del centro del paese in provincia di Palermo. Hanno poi abbandonato la macchina per proseguire a piedi nel centro abitato.

Si sono rifugiati a casa di Romina Palazzo. Di fatto l’ha messa nei guai, visto che nell’abitazione c’era della droga.

Altra sostanza stupefacente è stata trovata nell’abitazione dell’uomo. Complessivamente sono stati sequestrati 4,5 kg di marijuana, 2 kg di hashish e di quasi 650 grammi di cocaina.

Sequestrati anche gli strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga, e 8.000 euro in

contanti. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Termini Imerese. Castelli percepisce il reddito di cittadinanza, la cui erogazione sarà sospesa.

La sostanza sarà analizzata dal laboratorio del Nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo.