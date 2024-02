Castelvetrano, fiaccolate e appelli: ritrovato in Germania Sergio Leone

Dopo mesi la madre è riuscita a parlare col figlio

CASTELVETRANO – Sergio Leone, 42 anni, originario di Castelvetrano (Trapani) scomparso lo scorso 5 novembre a Darmstadt (Germania) è stato ritrovato stamattina a Francoforte. Lo ha confermato la mamma Annamaria Di Bella che già ha avuto modo di parlare al telefono con il figlio.

Il ritrovamento

A riconoscerlo mentre camminava in strada è stato un cittadino tedesco che lavora in un bar che si è messo in contatto tramite i canali social con la madre. “Questa persona mi ha chiamato avvertendomi che aveva trovato mio figlio e lo ha condotto presso l’attività dove lavora – racconta la signora Annamaria Di Bella – mi ha fatto parlare al telefono con mio figlio e io non ho trattenuto le lacrime. È stato lui stesso a raccontarmi cosa è successo in questi mesi in cui lo abbiamo cercato – dice – i primi di dicembre ha avuto un infarto ed è stato soccorso in strada e condotto presso l’ospedale di Francoforte dove è rimasto ricoverato due mesi. Mio figlio mi ha detto pure che, per una trombosi, ha rischiato di avere amputata una gamba ma è stato operato e tutto è andato bene”.

Appelli e fiaccolate

In questi mesi la signora Annamaria Di Bella ha continuato a chiedere aiuto per trovare suo figlio. Si è pure rivolta alla trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto’ e ha lanciato l’appello anche in diversi gruppi social tedeschi. I primi di dicembre si è pure rivolta al Consolato italiano a Francoforte e stamattina a Castelvetrano aveva lanciato l’idea di una fiaccolata per suo figlio. “Il mio grazie va a tutte le mamme e ai comuni cittadini tedeschi che si sono messi a disposizione per aiutarmi a trovare mio figlio – dice la signora – ci stiamo già attivando per informare il Consolato e per farlo rientrare in Italia”.