Castelvetrano, squarciate le gomme dell’auto del vicesindaco

CASTELVETRANO – Uno dei quattro pneumatici della macchina del vice sindaco di Castelvetrano Filippo Foscari è stata forata con un cacciavite. La vettura si trovava parcheggiata in via Piave e ad accorgersi di quanto avvenuto è stato lo stesso Foscari (che è anche consigliere comunale) al termine della seduta. Per forare il pneumatico è stato utilizzato un cacciavite con doppia punta.

Dipendente dell’Asp Trapani (è fisioterapista in ospedale) Foscari ha la delega di vice sindaco e alla Polizia municipale, servizi cimiteriali, servizi anagrafici, sport. “Non mi abbatto, sono amareggiato ma vado avanti”, ha detto Foscari.