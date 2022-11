Ubriaco tenta di aggredire la fidanzata poi si scaglia contro i carabinieri

I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Randazzo

Il Gip impone l'obbligo di dimora.

1' DI LETTURA

CASTIGLIONE DI SICILIA. Tenta di sfondare la porta di casa della fidanzata, che non vuole farlo entrare perché ubriaco e chiama i carabinieri. E poi, una volta giunti i militari, cerca di aggredirli, finendo per essere arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Si è conclusa in arresto la bravata di un ventitreenne di Francavilla di Sicilia, che nonostante la giovane età è già noto alle forze dell’ordine, per cui poi il gip – dopo aver convalidato l’arresto – ha disposto l’obbligo di dimora nel suo paese.

I militari sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112 da parte delle ragazza, spaventata perché lui, in escandescenze e sotto l’effetto di alcolici, pretendeva di entrare in casa a parlarle. L’arrivo degli uomini dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Randazzo, tuttavia, non è bastato a calmarlo, anzi lui avrebbe reagito in maniera violenta, aggredendo i militari a pugni e calci. Dopo una breve colluttazione, i militari lo hanno arrestato e hanno ricostruito l’accaduto.

Il giovane, dopo aver fatto uso di alcolici, sarebbe andato a casa della fidanzata, che però non lo avrebbe voluto ricevere, vedendolo in quelle condizioni. A quel punto sarebbe diventato una furia e l’intervento dei militari ha impedito che riuscisse a entrare in contatto con la donna.