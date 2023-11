Aperti i casting per Avanti un Altro: data, luogo e come partecipare

La data principale è il 27 novembre, a Roma

ROMA – Sono aperti i casting per “Avanti un Altro”. Il fortunato e popolare game show italiano, che va in onda su Canale 5 nella fascia preserale, con la conduzione di Paolo Bonolis e con la partecipazione di Luca Laurenti, ricerca nuove figure il 27 novembre a Roma.

Casting Avanti un Altro, i requisiti

Il casting è aperto a candidati in tutta Italia, purché siano maggiorenni. Non vi sono altri vincoli o requisiti particolari per partecipare, chiunque può proporsi. La data principale del casting è il 27 novembre, appuntamento a Roma.

Come partecipare al casting

Per partecipare ai provini di Avanti un Altro serve compilare l’apposito form sul sito dedicato ai casting. In alternativa, si può presentare la candidatura via mail all’indirizzo avantiunaltro@sdl2005.it, indicando i dati anagrafici, un recapito telefonico e allegando una propria foto. Si può anche chiamare il numero 06.62.28.69.00, lasciando un messaggio alla segreteria.

Il programma televisivo Avanti un Altro

Avanti un altro è un game show italiano in onda su Canale 5 nella fascia preserale, con la conduzione di Paolo Bonolis e con la partecipazione di Luca Laurenti, trasmesso dallo studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma. Il noto programma televisivo è stato trasmesso per la prima volta nel 2011 e la conduzione in passato è stata affidata anche a Gerry Scotti. Dalla quinta edizione in poi il programma TV è stato condotto nuovamente da Bonolis.

Concorsi e lavoro, tutte le ultime notizie