“L’Insabbiato”, a Catania i casting per il film su Cosimo Cristina

Tutto quello che c'è da sapere: data, luogo e requisiti.

Sono ufficialmente aperti i casting per “L’Insabbiato”, il nuovo lungometraggio cinematografico presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025. Le riprese avranno inizio nel prossimo mese di novembre e vedranno la partecipazione delle case di produzione CinemaSet, Sileo, VeniSet e Proa Film.

La pellicola, diretta da Rosario Petix e ispirata al libro “Gli Insabbiati” di Luciano Mirone con prefazione di Rita Borsellino, racconta la vera storia di Cosimo Cristina, giovane giornalista siciliano che negli anni Cinquanta sfidò l’omertà e le connivenze del potere mafioso, pagando a caro prezzo la sua ricerca della verità.

Ambientazione, stile e colonna sonora

Si tratta di un’opera dal profondo respiro civile, che intreccia la ricostruzione storica con un’intensa dimensione emotiva. Ambientato nella Sicilia del secondo dopoguerra, il film esplora la solitudine di chi decide di non tacere e di opporsi a un sistema di silenzi e complicità.

La regia adotta uno stile vicino al neorealismo italiano, con immagini dai toni desaturati, forti contrasti di luce e una meticolosa attenzione ai dettagli scenografici.

La colonna sonora unisce brani d’epoca — tra cui le voci di Fred Buscaglione, Rosa Balistreri e Domenico Modugno — a composizioni originali firmate da Paolo Vivaldi, arricchite da sonorità ambientali capaci di restituire in modo autentico l’atmosfera di quegli anni.

Il film approderà anche nelle scuole

“L’Insabbiato” è molto più di un film di denuncia: è un tributo al giornalismo d’inchiesta, alla memoria collettiva e al valore della verità. L’opera è destinata non solo alle sale cinematografiche e ai festival, ma anche a scuole e percorsi formativi dedicati ai giovani, con l’obiettivo di stimolare riflessioni sul coraggio e sulla libertà d’informazione.

Grazie all’impegno di CinemaSet, che partecipa come co-produttrice del progetto, i casting approdano anche in Sicilia. La società, in collaborazione con le altre produzioni coinvolte, ha deciso di organizzare le selezioni a Catania — città natale del produttore Antonio Chiaramonte — per offrire a numerosi artisti siciliani la possibilità di prendere parte al film e di far emergere il proprio talento.

Casting L’Insabbiato, dove si svolgeranno e come partecipare

I casting si svolgeranno martedì 28 ottobre, dalle 10 alle 18, presso l’Accademia Ardizzone Gioeni di via Etnea 595, a Catania. Si cercano 300 figuranti, uomini e donne di qualsiasi provenienza, con età compresa tra i 20 e i 70 anni. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa nel settore cinematografico. I candidati dovranno presentarsi muniti di copia cartacea della carta d’identità e del codice fiscale, entrambi fronte e retro.