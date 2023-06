Protagonisti gli allievi dell’Harim Academy e brand internazionali.

CATANIA. Ritorna il Madeinmedi, l’evento dedicato alla moda, all’arte e al design che vede protagonisti gli allievi dell’Harim Accademia di Catania e noti brand della Fashion Industry.

Il programma

Il Madeinmedi, alla sua XVI edizione, si svolgerà da oggi 5 giugno a sabato 10 giugno 2023, con un ricco programma di appuntamenti che hanno reso partecipi brand prestigiosi come Wella, Harmont&Blaine, BOSS by Papalia Rappresentanze Moda, Marco Rambaldi e Le Petit Pulle.

In programma, venerdì 9 giugno alle ore 15.30, il casting per nuovi volti “Are You Ready” che si terrà presso il Centro Zo di piazzale Asia 6, in collaborazione con la model agency Castdiva. I vincitori saranno impegnati in shooting che diventeranno le campagne pubblicitarie delle aziende invitate all’evento. Uno shooting fotografico sarà pubblicato sul magazine I LOVE SICILIA, media partner dell’evento.

La location

La location scelta per la serata conclusiva di sabato è “Viagrande Studios”: in passerella sfileranno le collezioni degli studenti Eva Leonardi, Joele Santagati, Laura Fazzio, Melania Giambirtone, Aurora Porrello, Beatrice Molino, Roberta Salpietro e Zarbo Maria Cristina. Per la sezione gioiello, invece, le creazioni di Marina Borghese, Alessio Leonardi, Valeria Tripoli, Roberta Di Blasi, Patanè Annalisa. Le collezioni presentate debutteranno successivamente a Milano durante il Fashion Graduate Italia, evento organizzato da Piattaforma Sistema Formativo Moda, associazione che raggruppa le principali scuole di moda e design in Italia.

Anche per questa edizione uno dei main Partner dell’evento si conferma YKK Italia S.p.A, consociata italiana del Gruppo YKK e leader mondiale negli accessori per chiusura.

“Dopo gli anni di stop dovuti agli eventi nefasti di questo periodo, stiamo finalmente cogliendo i frutti della ripartenza economica – commenta Marco Aloisi, Producer dell’evento – Organizzare un evento in Sicilia rappresenta oggi una doppia sfida che, nonostante le difficoltà, da ben sedici edizioni portiamo avanti perché la creatività dei nostri ragazzi non può e non deve subire arresti. Il modo di vivere delle persone e quello di fare business delle aziende è stato completamente rivoluzionato ed oggi dobbiamo già essere pronti a come si rinnoverà in futuro, favorendo il collegamento tra formazione e occupazione.”

