Il catanese Enzo Falzone eletto a presidente regionale del Coni

Composta anche la nuova Giunta

CATANIA – Un catanese alla guida del Coni regionale. È la prima volta che accade. Enzo Falzone è stato eletto questa mattina alla guida del massimo organismo sportivo dell’isola.

Falzone è un apprezzato dirigente sportivo, con trascorsi decennali nella Federazione Volley e una presenza costante nell’organizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. Notoriamente apprezzato per le sue doti di grande mediatore, ha sempre rivestito un ruolo fondamentale all’interno del Coni.

Un avvicendamento tutt’altro che scontato. Con un uomo proveniente dalla Sicilia orientale che finisce col diventare una novità assoluta. Falzone, che era candidato unico e succede a una istituzione come Sergio D’Antoni, è riuscito a far trovare la quadra. Grazie anche, secondo i rumors trapelati in queste settimane, all’opera diplomatica di Sergio Parisi, altro uomo forte dello sport siciliano nonché assessore a Catania e Presidente della Federazione Nuoto da sedici anni.

Lo stesso Parisi entra in Giunta come consigliere più votato. Della Giunta del Coni fanno parte (oltre ai citati Falzone e Parisi) anche l’uscente D’Antoni, il presidente regionale della Figc Sandro Morgana, Fabio Gioia presidente ASC, la delegata del CONI Ragusa, Maria Monisteri (che è anche sindaco di Modica), Sandro Pagaria Presidente regionale FIGH pallamano, Maria Cristina Correnti presidente regionale FIP pallacanestro.