Catania, 14enne aggredito in centro. Alberghina: “Grande preoccupazione”

La denuncia di un padre, interviene Alberghina

CATANIA – “Mio figlio, un esemplare ragazzo 14enne, è stato pestato così, per passatempo, da una baby gang”. Sono le parole amare di un padre, che sui social posta la foto del giovane, col volto fasciato e la coperta termica di un ospedale.

Catania, aggressione in centro

Il 14enne sarebbe stato aggredito intorno alle 19.30, come spiega Pina Alberghina, coordinatrice del Mpa di Catania, “da una baby gang che avrebbe agito senza alcun motivo apparente in uno dei luoghi simbolo della città frequentato da giovani famiglie e turisti, Piazza Stesicoro”.

“Questo episodio – aggiunge Alberghina – uno dei tanti che probabilmente sarebbe rimasto senza voce (se non per la denuncia del padre sui social), ci riempie di grande preoccupazione e impone una riflessione seria e responsabile sulle politiche di sicurezza urbana e controllo del territorio e della microcriminalità urbana”.

La coordinatrice del Mpa sottolinea che “è importante che i centri di maggiore aggregazione urbana siano costantemente presidiati con una presenza attiva, anche piccola ma stabile di nuclei della Polizia Municipale, in modo da prevenire episodi come quello accaduto e garantire un diritto alla sicurezza per i giovani – conclude Albergina – le loro famiglie e tutta la città”.