 Catania, 24enne arrestato della polizia per armi e droga
Catania, 24enne arrestato della polizia per armi e droga

Nella zona delle case popolari di San Pio X
L'INDAGINE
di
CATANIA – Gli agenti del commissariato Nesima hanno trovato in un’aiuola, nella zona delle case popolari di San Pio X una pistola semiautomatica calibro 8. Era avvolta in un panno. L’arma è risultata modificata e priva di segni identificativi.

Sospettando che la pistola potesse essere stata nascosta in quel punto da qualche residente della zona, gli agenti hanno approfondito gli accertamenti. E individuato un giovane di 24 anni, già noto per precedenti.

Durante una perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato in cucina, nel forno. Ed ancora, una sacca contenente una pistola semiautomatica calibro 7.65, completa di caricatore inserito. E di 6 cartucce, risultata rubata, nel 2019, da un’abitazione di Aci Catena.

In frigo c’erano 420 grammi di hashish e sul balcone, in una scatola di scarpe, 40 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Il 24enne è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno, condotto nelle camere di sicurezza della questura per esservi trattenuto fino all’udienza di convalida e del contestuale giudizio direttissimo.

