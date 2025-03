Catania, 4 arresti per spaccio: uno è minorenne

Denunciato per spaccio anche un secondo minore

CATANIA – Quattro spacciatori di droga, tra cui un minorenne, sono stati arrestati ed un quinto, anch’egli minorenne, denunciato dalla polizia a Catania durante una vasta operazione di controllo e di contrasto del fenomeno tutti i quartieri della città, comprese quelle zone del territorio cittadino che in passato hanno fatto registrare episodi legati alla compravendita di sostanze stupefacenti.

Il minore, un 17enne, è stato controllato nel centro storico mentre era in sella con un amico ed è stato trovato in possesso di 120 grammi di marijuana suddivisi in 34 involucri, due dosi di hashish e diverse banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e, sentito il pm di turno presso la Procura per i Minorenni, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia presso il Centro di prima accoglienza di via Franchetti. Il minorenne denunciato è stato controllato in via Pietro Platania ed è stato trovato in possesso di 10 involucri di marijuana.

In via Plebiscito un giovane di 21 anni che viaggiava in sella ad uno scooter è stato arrestato perché trovato con sei dosi di marijuana pronte per essere spacciate. In via Giacomo Leopardi i poliziotti hanno fermato per un controllo un giovane di 20 anni alla guida del proprio scooter.

Le verifiche effettuate sul posto hanno consentito di trovare sotto il sellino del motociclo due barattoli in plastica con 15 involucri di marijuana del peso di circa 100 grammi. In tasca il giovane aveva diversi contanti ritenuti provento dell’illecita vendita di droga. Per questo motivo il giovane è stato ucciso e quanto arrivato è stato sequestrato.

Nel quartiere San Cristoforo è stato arrestato uno straniero di 37 anni non soltanto perché trovato con 12 grammi di crack, ma anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Era il passeggero di un’auto fermata dai poliziotti per un normale controllo, ma con una mossa fulminea ha lo sportello ed è sceso dall’auto tentando di fuggire per le viuzze del quartiere.

I poliziotti lo hanno rincorso a bloccato l’uomo, ha pure ferito un agente al braccio. Durante la breve corsa il 37enne ha cercato di disfarsi di un involucro con all’interno del crack, subito recuperato e sequestrato dai poliziotti.

Una volta riportata la calma, l’uomo è stato arrestato e la droga è stata sequestrata per la successiva distruzione da parte dell’autorità giudiziaria.