Catania, a monsignor Renna la cittadinanza onoraria di Cerignola

"Ha guidato comunità con saggezza durante periodo buio"

ROMA – La città di Cerignola nel Foggiano conferisce la cittadinanza onoraria a monsignore Luigi Renna vescovo emerito della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e attuale arcivescovo di Catania in segno di profonda riconoscenza per il suo impegno pastorale, la sua costante lotta alla criminalità e il grande amore dimostrato per la comunità cerignolana.

La cerimonia si terrà il 10 aprile. Monsignor Renna – sottolineano dall’amministrazione comunale – ha guidato la comunità con dedizione e saggezza, distinguendosi per il suo impegno sociale e la sua costante attenzione ai problemi del territorio. Si è fatto promotore in particolare di numerose iniziative volte a contrastare le infiltrazioni criminali e a promuovere la cultura della legalità.