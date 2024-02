Addio a Giuseppe La Delfa, storico dirigente dell’Ekipe Orizzonte

Una brutta notizia. Improvvisa e amara

CATANIA – Dietro i tanti successi dell’Ekipe Orizzonte, c’è anche un pezzo di Giuseppe La Delfa. Non solo per il talento innato nel sapere trovare i tasselli giusti per creare una macchina invincibile: ma anche, e forse soprattutto, in quella empatia che riusciva a fare gruppo; a creare atmosfere speciali; a saper fare spogliatoio creando così le basi per ogni successo.

È pazzesco scriverlo, è surreale persino solo pensarlo: ma Giuseppe non c’è più. Se n’è andato ad appena 54 anni. Quello di oggi diventa inevitabilmente un giorno buio, che racconta il lutto di chi ha perso un amico, un fratello, un padre, un concittadino.

Giuseppe La Delfa era un uomo che si sforzava di rendere le cose meravigliose, nello sport come nella vita. È stato esempio, testimonianza e conforto.

Ognuno questa mattina ripercorre idealmente un pezzetto di strada condotto assieme. Ed è già rimpianto.

Addio Giuseppe.