Aeroporto, nasce l’associazione dei parcheggi privati

Si punta ad uniformare i servizi delle aree di sosta private: resoconto dell'iniziativa presentata alla presenza di Galvagno e Torrisi.

1' DI LETTURA

CATANIA. Ha inizio da Catania la sfida della nuova organizzazione di categoria Apas (Associazione parcheggi aeroportuali siciliani) che, raggruppando le principali aziende di car valet e parcheggio con shuttle service in prossimità degli scali dell’Isola, punta ad uniformare i servizi delle aree di sosta private offrendo un servizio di qualità in linea con gli standard delle altre aerostazioni europee.



Alla presenza del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno e di Nico Torrisi, amministratore della Sac, la società di gestione dell’aeroporto “Vincenzo Bellini”, i vertici di Apas hanno illustrato programmi, progetti e le iniziative già in atto della nuova associazione che nella sola area aeroportuale della città di Catania conta già oltre 3500 posti auto in 10 parcheggi privati.



”Ho accettato con grande piacere l’invito degli imprenditori guidati da Antonio Di Gregorio – ha detto il presidente dell’Ars – che rappresentano oggi un settore strategico per i servizi connessi all’aeroporto. In particolare, la nascita di questa associazione di categoria evidenzia un segnale di lungimiranza imprenditoriale a cui la politica deve guardare per contribuire, nel pieno rispetto della legalità, ad apportare ogni miglioria necessaria per far cresce ulteriormente le capacità degli scali siciliani”.



Anche l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi ha salutato con favore la nascita di Apas, “che rappresenta un’ottima notizia per un bene comune come l’aeroporto”.