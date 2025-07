Catania: aggredita in strada dall’ex, chiede aiuto in un negozio

Le persecuzioni andavano avanti da sei mesi

CATANIA – Ha chiesto aiuto al personale di un negozio per sfuggire alle violenze dell’ex fidanzato. La giovane si è rifugiata all’interno di un’attività commerciale di via Marchese di Casalotto, a Catania, dopo essere stata colpita e minacciata in pieno giorno.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo – un 39enne con precedenti – avrebbe fatto irruzione nell’abitazione della ex pretendendo del denaro. La vittima è riuscita a scappare in strada, ma lui l’avrebbe inseguita, scaraventata a terra e afferrata per il collo per strapparle una banconota da 50 euro. L’uomo le avrebbe anche distrutto il cellulare per impedirle di chiedere aiuto.

Arrestato poco dopo

Fondamentale la prontezza del titolare dell’attività, che ha soccorso la ragazza e avvisato la polizia. Gli agenti della squadra volanti sono arrivati in pochi minuti e, grazie alla descrizione fornita, hanno intercettato l’uomo nei pressi del negozio: con ogni probabilità era tornato lì per cercare di riavvicinarsi alla ex.

La giovane, ancora sotto shock, ha raccontato agli agenti di aver vissuto mesi di incubo dopo la fine della relazione, chiusa circa sei mesi fa. Da allora, avrebbe ricevuto continue telefonate, subito appostamenti e minacce di morte.

Denunciato per stalking e rapina

Il 39enne è stato denunciato per atti persecutori e rapina aggravata. Nei suoi confronti è stato disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, su disposizione del pm di turno. La vittima, dopo i fatti, ha trovato il coraggio di sporgere denuncia, riferendo di altre aggressioni e manifestando forte timore per la propria incolumità.

L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.