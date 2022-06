Catania, agricoltura: “Dichiarare emergenza siccità”

L'appello del presidente del Consorzio arancia rossa di Sicilia a Nello Musumeci: "Distribuzione acqua vergognosamente inefficiente"

CATANIA – “Chiediamo al presidente della Regione di firmare il decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale. Il Governo regionale faccia i passi necessari per poter attivare subito le misure necessarie per poter fronteggiare questa situazione di siccità che per noi siciliani è ormai endemica, tanto da non fare quasi più notizia”: così in una nota il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP Gerardo Diana.

“Oltre alla siccità, per la quale gli imprenditori agricoli del Nord sono giustamente preoccupati e rivendicativi – aggiunge Diana – noi agrumicoltori e agricoltori del Sud dobbiamo fare i conti anche con un sistema di distribuzione dell’acqua irrigua vergognosamente inefficiente e su cui nessuno dei governi che si sono succeduti alla guida della Regione ha saputo intervenire. Non passa giorno che io non riceva lamentele o denunce di disservizi dagli associati al Consorzio”.

“Due casi su tutti: nel comprensorio di Lentini – continua Diana – i ruoli sono quintuplicati a fronte di nessun servizio. Nella Piana di Catania solo chi ha forza economica per portare l’acqua fino agli agrumeti utilizzando motori e nafta di proprietà riesce a far fronte al fabbisogno irriguo necessario, mentre i piccoli rimangono a secco e abbandonano le coltivazioni. In Sicilia il paradosso è che non si riesce ad irrigare neanche quando l’acqua c’è”.

“È questa – conclude – l’emergenza gestionale che si aggiunge a quella naturale e per la quale c’è bisogno di agire in fretta. Continuare a rimandare significherebbe penalizzare imprese concorrenziali che rischiano di chiudere entro questa estate”.