Catania, al Cannizzaro l’Open Week sulla salute della donna

Dal 18 al 24 aprile

CATANIA – L’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania ha allestito un ricco programma in occasione dell’Open Week promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere dal 18 al 24 aprile per favorire l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Giunto alla nona edizione, l’evento è organizzato in occasione della Giornata della Salute della Donna del 22 aprile e coinvolge 260 strutture del Network Bollini Rosa, che in quei giorni offriranno servizi clinici, diagnostici e informativi anche a distanza in numerose aree specialistiche.

Diverse iniziative si terranno nell’Ospedale Cannizzaro. Un primo momento informativo in presenza è previsto giovedì 18 aprile dalle 9 alle 12 nella sala convegni al quarto piano dell”Unità Spinale dal titolo ‘Per il cuore delle donne. Dalla conoscenza alla salvaguardia’. Nella stessa giornata, dalle 16 alle 17 sarà trasmesso in streaming il webinar ‘Il Carcinoma dell’ovaio nel 2024’ tenuto dal direttore della struttura complessa Giuseppa Scandurra.

Un altro webinar, accessibile dallo stesso sito web, dal titolo ‘La gravidanza nella donna con disabilità da lesione midollare’, si terrà lunedì 22 aprile dalle 15 alle 17 e sarà condotto dal direttore dell’Unità Spinale Unipolare Maria Pia Onesta. Sabato 20 aprile la Senologia offrirà visite senologiche gratuite tra le 8.30 e le 12.30 nell’ambulatorio al piano terra dell’edificio F3: è obbligatoria la prenotazione (telefonare al numero 095 7262805 da lunedì 15 a mercoledì 17 tra le 9 e le 11, fino al raggiungimento del numero massimo di visite effettuabili).

Infine, martedì 23 aprile dalle 8.30 alle 13.30 saranno offerte visite ginecologiche gratuite; anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria e potrà essere richiesta (fino al raggiungimento del numero massimo di appuntamenti) inviando un’email a ginecologia@ospedale-cannizzaro.it soltanto nei giorni 18 e 19 aprile.