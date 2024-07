Catania, al supermercato con una borsa da donna: arrestato per rapina

Lo ha bloccato un commesso

CATANIA – I poliziotti del commissariato Borgo Ognina di Catania hanno arrestato un 37enne catanese per rapina a un supermercato in via Gabriele D’Annunzio.

L’uomo, dopo essersi intrufolato all’interno del supermercato con una capiente borsa da donna e averla riempita di prodotti alimentari (non di prima necessità), è uscito di corsa oltrepassando i sensori antitaccheggio, minacciando il cassiere che aveva tentato di bloccarlo.

Provvidenziale l’intervento dei poliziotti della Volante che hanno notato il ladro con la refurtiva e avvalendosi della collaborazione della guardia particolare giurata in servizio, lo hanno bloccato recuperando tutta la refurtiva e arrestandolo per rapina.

L’uomo – con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio – è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.