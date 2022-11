Catania, allerta gialla: Giarre, forti raffiche di vento

Divelti anche pali della segnaletica stradale (nella foto, via Umbria a Giarre).

CATANIA. Una giornata che si preannuncia di intense precipitazioni. La Protezione civile già nella giornata di ieri ha diramato una nota di “allerta gialla” per tutta la Regione. Provincia di Catania compresa.

Pioggia, raffiche di vento e mareggiate interesseranno anche il versante della Sicilia Orientale.



A Giarre, in particolare modo, si segnalano venti intensi tanto da avere divelto anche pali delle indicazioni stradali (quello nella foto si riferisce a via Umbria).