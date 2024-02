Catania, altra trasferta a mani vuote: il Taranto vince di misura 1-0

Decide una rete in avvio di De Marco

CATANIA – Ennesima partita persa di misura dal Catania in trasferta al termine di un match a tratti noioso e con scarse notazioni stilistiche da una parte e dall’altra. Il Taranto vince 1-0 col minimo sforzo, capitalizzando un gol in mischia arrivato nelle fasi iniziali e sfiorando il raddoppio su una dormita della retroguardia etnea che consente a De Marchi di centrare la traversa.

La gara si disputa senza i tifosi del Catania ai quali è stata vietata la trasferta. I padroni di casa mostrano da subito un acceso agonismo che li porterà a ben tre ammonizioni nella prima parte del match. La squadra allenata da Capuano, dopo essere stata “graziata” per un presunto tocco col braccio in area sulla girata di Cianci, riesce a portarsi in vantaggio dopo dieci minuti grazie a De Marchi che, dopo una mischia scaturita da un corner, si ritrova tra i piedi il pallone da spedire comodamente in fondo al sacco da distanza ravvicinata. La reazione del Catania è quasi inesistente con il solo Chiricò che ci prova, senza fortuna dalla distanza.

Nella ripresa la gara scade ulteriormente in qualità, da una parte e dall’altra. Il Taranto potrebbe raddoppiare subito ma la traversa si oppone alla doppietta di De Marchi. Dalla parte opposta, Sturaro, Cianci e compagnia non ne azzeccano una. Soltanto Welbeck ci prova concretamente con una conclusione dalla distanza che Vannucchi alza in angolo. Nonostante i cinque cambi, il Catania non crea neanche i presupposti per un eventuale recupero ed il Taranto porta a casa, senza patemi, una comoda vittoria. Ancora una prestazione insufficiente per Lucarelli ed i suoi, incapaci di recuperare lo svantaggio… per l’ennesima volta. L’unica àncora di salvezza resta solo e soltanto il superamento del turno in semifinale di Coppa Italia ma… mercoledì prossimo al “Massimino”… ci vorrà tutta un’altra performance!

Il Tabellino

Stadio “Erasmo Jacovone” – di Taranto/sabato 24 febbraio 2024 – ore 16,15

9^ giornata di andata/Serie C girone C – 2023-2024

TARANTO – CATANIA 1-0

TARANTO (3-4-3) – Vannucchi (k), Luciani, Enrici, Miceli, Valietti (dal 26°s.t. Mastromonaco), Calvano (dal 13°s.t. Ladinetti), Matera (dal 36°s.t. Fiorani), Ferrara, Bifulchi, De Marchi (dal 13°s.t. Simeri), Fabbro (dal 26°s.t. Orlando).

A disposizione: Loliva, Costantino, Riggio, Panico, Papaserio, Travaglini, Capone.

Allenatore: Eziolino Capuano.

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Albertoni, Castellini, Quaini, Monaco, Celli (dal 18°s.t. Bouah), Welbeck, Sturaro (k) (dal 18°s.t. Haveri), Chiricò (dal 30°s.t. Costantino), Tello (dal 32°s.t. Zammarini), Cicerelli (dal 30°s.t. 32° Peralta), Cianci.

A disposizione: Furlan, Donato, Kontek, Curado, Ndoj, Chiarella, Marsura.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto.

Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano) e Edoardo Maria Brunetti (Milano).

Quarto ufficiale: Stefano Nicolini (Brescia).

Reti: 10°p.t. De Marchi (TA).

Indisponibili: Bethers, Silvestri, Di Carmine, Rapisarda (CT).

Squalificati: Kanoute (TA).

Ammoniti: Fabbro (TA); Calvano (TA); Ferrara (TA); Bouah (CT).

Note: trasferta vietata ai tifosi del Catania.

La cronaca

Primo tempo (1-0)

9° sulla girata in acrobazia, in area, di Cianci… il pallone sbatte probabilmente sul braccio di un difensore tarantino: l’arbitro sorvola; inutili proteste etnee;

10° Taranto in vantaggio: De Marchi approfitta di un pallone vagante in area, dopo una mischia, e batte Albertoni da distanza ravvicinata. 1-0 !

34° tiro-cross di Chiricò che Vannucchi alza in angolo;

35° ancora Chiricò ci prova dal limite ma il pallone viene deviato in angolo dalla schiena di un avversario;

36° Quaini anticipa Bifulco al momento del tiro;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo finisce col Taranto in vantaggio;

Secondo tempo (1-0)

1° Taranto vicinissimo al raddoppio: sul cross dalla bandierina… colpo di testa di De Marchi che manda il pallone contro la traversa a portiere battuto; poi Matera tira sull’esterno della rete!

4° Monaco respinge la conclusione di Bifulco;

11° De Marchi si allunga troppo il pallone sull’errore di Celli;

13° nel Taranto, Ladinetti (ex di turno) rileva Calvano e Simeri prende il posto di De Marchi;

18°nel Catania, Bouah e Haveri sostituiscono Celli e Sturaro;

21° conclusione a giro di Welbeck: Vannucchi alza in angolo;

22° colpo di testa di Bouah: alto;

26°nel Taranto, Mastromonaco e Orlando rilevano Valietti e Fabbro;

30° nel Catania, Peralta, Zammarini e Costantino subentrano a Cicerelli, Chiricò e Tello;

32° sul cross di Bouah… Cianci da due passi manca la porta!

36°nel Taranto, Matera lascia il posto a Fiorani;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° tiro di Cianci che sibila a lato;

50° vince il Taranto! Bruttissimo Catania!