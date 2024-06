Circolo Canoa Catania, Insabella in Azzurro per Europei e Mondiali Juniores

Traguardo importante a soli 14 anni

Ancora una prestazione importante per Anastasia Insabella. A soli 14 anni, la canoista rossazzurra si è classificata al primo posto nella selezione Juniores (fino a 18 anni) conquistando così la maglia azzurra per i Campionati Europei e per i Mondiali del 2024.

Gli Europei si svolgeranno in Slovacchia a fine giugno, mentre i Mondiali sono in programma in Bulgaria alla fine del mese di luglio. Anastasia ha battuto tutti nel K1 500 metri. Per 3 settimane andrà in ritiro con l’Italia, dal 10 giugno alla fine del mese, per preparare al meglio la kermesse europea.

Le gare

Anastasia Insabella centra l’oro nel K1 Ragazze (1.000 metri) e l’argento nella selezione azzurra del K1 Junior (200 metri). Ottima prova di Sofia Di Grazia, che conquista il bronzo nel K1 Ragazze (200 metri). Nei 1.000 metri quarta posizione per Sofia Di Grazia nel K1 Ragazze; quinto posto per Carlo Trombetta nel K1 Ragazzi I° anno; nono classificato Manuel Moro nel K1 Ragazzi.

Semifinale per Ivan Russo nel K1 Ragazzi; semifinale per Rebecca Puleo nel K1 Ragazze; quinta posizione per Ivan Russo eManuel Moro nel K2 Ragazzi; nona classificata Rebecca Puleo nel K1 Ragazze; semifinale per Carlo Trombetta nel K1 categoria Ragazzi.