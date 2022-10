Ancora sangue sulle strade: la vittima è un uomo di 52 anni

E' accaduto ieri sera a Pedara: purtroppo inutili i soccorsi. (foto Rei Tv)

PEDARA. La vittima è un uomo di 52 anni. La conferma a LiveSicilia arriva dalle autorità municipali di Pedara. Tragedia della strada, nella prima serata di ieri, lungo via delle Ginestre.

L’uomo avrebbe perso il controllo del ciclomotore che stava guidando: sarebbe sbalzato via dalla sella, battendo violentemente la testa sull’asfalto.



Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario giunto sul posto. Ad intervenire, come detto, i vigili urbani supportati dai carabinieri della stazione pedarese.

Si indaga sull’episodio per comprendere se l’incidente sia stato autonomo o abbia coinvolto altri veicoli.