La decisione del Riesame

CATANIA – Il tribunale del Riesame di Catania, a scioglimento della riserva presa all’udienza del 30 giugno, ha annullato l’ordinanza nei confronti di Niko Pandetta, il cantante neomelodico coinvolto in un’inchiesta che ha smantellato una gang che trafficava in droga a Catania che nel giugno scorso aveva ricevuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’indagine riguardava un traffico di droga gestito da clan mafiosi.

“Io avevo chiesto che la stessa venisse annullata sia con riferimento alla gravità indiziaria che ritenevo assente sia sulle esigenze cautelari anch’ esse totalmente inesistenti. Non conosco i motivi perché il Riesame ha semplicemente annullato per cui lui torna libero in relazione a questi fatti e si è preso 45 giorni per depositare la motivazione” dice il legale dell’indagato Riccardo Floris.

Niko Pandetta sta scontando una condanna a quattro anni e cinque mesi di reclusione per spaccio di droga ed evasione.