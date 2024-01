Catania, aperte sei nuove aree giochi: utilizzati i fondi Pon Metro

Dai quartieri residenziali alle periferie

CATANIA – Sei nuovi aree gioco, cosiddette ‘bambinopoli’, sono state appena consegnate ai cittadini come spazi attrezzati per i più piccoli dalla giunta Trantino su iniziativa dell’assessore Tomarchio e in sinergia con l’assessore Parisi. Un lavoro che nelle ultime settimane ha fatto sì che in pochi giorni venissero rideterminati l’utilizzo di economie di fondi del Pon Metro che potevano andare persi e a tempo di record invece utilizzati per progettare e realizzare queste sei nuovissime strutture ludiche per i bimbi di Catania.

“Un risultato di grande importanza dal punto di vista dell’efficienza amministrativa – ha detto il sindaco Trantino – portato avanti dall’assessorato all’ambiente retto da Salvo Tomarchio in collaborazione con quello alle politiche comunitarie guidato da Sergio Parisi, che arricchisce con ben 2 mila metri quadrati gli spazi gioco per i bambini, anche con giochi adatti ai piccoli con disabilità, sei zone cittadine che hanno aggiunto nuove aree di aggregazione a quelle esistenti”.

“Ci siamo dedicati – ha spiegato l’assessore Tomarchio – a spendere queste economie a tempo di record cioè entro il 31 dicembre per evitare la loro restituzione. Ci siamo mossi con l’obiettivo di rendere sempre vivibile anche per i minori la città puntando soprattutto a creare spazi gioco nelle zone periferiche aumentando l’offerta per le famiglie. Per questo ha aggiunto Tomarchio- un ringraziamento particolare mi sento di spenderlo per tecnici e funzionari comunali della Direzione Politiche per l’Ambiente che si sono adoperati con il massimo dell’impegno e portare a casa un risultato straordinario. Ora è fondamentale che i cittadini di queste strutture se ne prendano cura e li rispettino”.

E infatti in pochissimo a San Giovanni Galermo (Via Abate Silvestri), Monte Po ( Piazza Mercato), Villaggio Sant’Agata (Piazzale Amts); Vulcania (Piazza Aldo Moro), Villaggio Santa Maria Goretti (Chiesa) e Parco Gioeni, sono state consegnate le bambinopoli nuove di zecca, strutture che già in questi giorni sono state prese d’assalto dalle famiglie che hanno portato i più piccoli a utilizzare gli spazi attrezzati per i loro giochi.

Nei programmi dell’assessorato all’ambiente guidato da Salvo Tomarchio vi è quello di realizzare prossimamente altri quattro spazi gioco per bambini a Librino, San Giorgio, San Cristoforo e Nesima. “Queste nuove aree attrezzate per bambini – ha aggiunto l’assessore Parisi – si vanno ad aggiungere alle quindici realizzate nell’ambito dei più ampi progetti del piano Catania Spazio e Sport poiché in ognuno di essi vi è un’ area giochi; alle altre sei realizzate nei mesi scorsi insieme alle Municipalità circoscrizionali e alle altre tre finanziate dalla Regione, anch’esse con i giochi adatti per permettere l’utilizzo anche ai bimbi disabili”.