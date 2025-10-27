Catania, tenta furto in un wine bar: arrestata 46enne pluripregiudicata

Si era intrufolata nello spogliatoio dei dipendenti in cerca di denaro

CATANIA – Una donna di 46 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Catania dopo essere stata sorpresa a rubare in un wine bar del centro.

Approfittando della confusione generata dalla presenza di clienti, la donna si è intrufolata nello spogliatoio dei dipendenti del locale, dove ha rovistato tra le borse dei lavoratori in cerca di denaro. Dopo aver sottratto un portafoglio contenente 570 euro, è stata scoperta da uno dei dipendenti che, notato il furto, l’ha inseguita mentre veniva lanciato l’allarme alla Polizia.

Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti rapidamente, arrestando la 46enne, che aveva ancora il portafoglio rubato. Durante la perquisizione, è stato trovato un ulteriore ammontare di 180 euro nascosti sotto la maglietta.

La donna è stata accusata di tentato furto aggravato e, dopo l’arresto, è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in una comunità del catanese.