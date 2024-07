Catania, arrestato minorenne per detenzione e spaccio di cocaina

In via Capo Passero

CATANIA – La polizia ha arrestato un minorenne per detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

Il fatto è accaduto sabato notte, quando i poliziotti della Squadra Volanti hanno effettuato l’ennesimo servizio di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti in via Capo Passero nel quartiere di San Giovanni Galermo.

Non appena gli agenti hanno fatto ingresso all’interno dell’area dove insistono le abitazioni popolari, numerosi giovani si sono dati alla fuga. Uno dei ragazzi è stato inseguito dai poliziotti e, una volta bloccato, è stato trovato in possesso di decine di dosi di cocaina pronte per essere vendute.

La perquisizione personale ha permesso di sequestrare anche denaro provento dell’attività di spaccio ed una radio ricetrasmittente di quelle solitamente utilizzate per comunicare l’arrivo della Polizia permettendo la fuga degli spacciatori.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l’arrestato è stato associato al centro di prima accoglienza. La droga, dopo le analisi da parte della Scientifica, sarà distrutta per ordine dell’autorità giudiziaria.