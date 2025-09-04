Catania, l’auto si schianta e va a fuoco: all’interno una donna incinta

Provvidenziale l'aiuto di alcuni automobilisti

Misterbianco: auto contro guardrail prende fuoco, in salvo madre incinta e figlio 18enne

Violento incidente stradale autonomo, all’alba di oggi, in territorio di Misterbianco, in direzione Catania, nei pressi del ponte di Monte Po. Il bilancio è di due feriti. Si tratta di un 18enne, che era alla guida della macchina, e della madre di 36 anni in gravidanza. Erano, come detto, entrambi a bordo di una Fiat Panda. Il ragazzo, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guardrail.

Nell’impatto la vettura ha preso fuoco. I due, rimasti feriti, sembrerebbe in maniera non grave, sono stati aiutati, ad uscite dall’auto incidentata prima che venisse avvolta completamente dalle fiamme, da alcuni automobilisti di passaggio.

Successivamente sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno trasportato i due in ospedale per gli accertamenti del caso, i vigili del Fuoco del Comando Provinciale, per spegnere l’incendio, e i carabinieri del Comando Provinciale per i rilievi e la gestione della circolazione stradale che ha subito pesanti rallentamenti.