Catania, bar frequentato da pregiudicati: chiuso per sette giorni

Il provvedimento del questore

CATANIA – Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Questore di Catania che ha decretato la sospensione di un chiosco bar a Monte Po, imponendo per sette giorni la chiusura del locale. I poliziotti, in seguito a specifici controlli, hanno rilevato presso l’esercizio pubblico “la presenza assidua di soggetti gravati da precedenti”, fanno sapere dalla Questura, sottolineando che “i controlli sono stati effettuati in un arco temporale significativo, tale da fare ritenere che si tratta di un rito abituale di persone pregiudicate e pericolose”. Da qui la decisione del Questore, che ha disposto la chiusura temporanea dell’attività.