Catania, “Se parli ti ammazzo”: botte e minacce alla compagna

Le violenze anche davanti la bambina di tre anni

CATANIA – “Se parli, ti ammazzo”, è la minaccia di un 32enne alla compagna, davanti alla loro figlia di tre anni, prima di colpirla con schiaffi al viso e alla testa e, quando lei abbassa per cercare di mettere al riparo la piccola, lui le sferra un calcio al volto, procurandole una ferita al labbro.

È la ricostruzione dell’ultima aggressione domestica fatta da una donna alla polizia di Catania. Riuscita a uscire dall’abitazione la vittima ha portato la figlia dai nonni e poi si è recata al commissariato di Librino per denunciare il compagno.

Nel 2022 la donna era finita in ospedale, al pronto soccorso, per le gravi lesioni legate a un’aggressione, sorta per futili motivi con il compagno. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del gip.