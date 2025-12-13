Denunciato a piede libero un pregiudicato di 32 anni

CATANIA – I Carabinieri della stazione di Nesima hanno denunciato un pregiudicato catanese di 32 anni. La denuncia rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Comando Provinciale di Catania in vista del periodo natalizio e di fine anno. Controlli finalizzati a prevenire la detenzione, la vendita e l’uso illegale di materiale pirotecnico, che ogni anno mette a repentaglio la pubblica incolumità.

I militari, impegnati nel pomeriggio in un servizio di perlustrazione del territorio, in via Felice Fontana hanno individuato l’auto dell’uomo vicino a un supermercato. Sospettando che trasportasse ordigni esplosivi, lo hanno invitato a fermare la marcia.

Il controllo approfondito

Non appena il 32enne è sceso dall’auto ha mostrato da subito insofferenza al controllo, alimentando il sospetto che stesse occultando qualcosa di illecito. Che in effetti è stato trovato, poco dopo, al momento dell’apertura del portabagagli dove erano contenuti petardi rudimentali. Il materiale sequestrato, infatti, ammonta complessivamente a quasi 17 chilogrammi di peso lordo.

Sono stati trovati 200 ordigni esplosivi del tipo bombe carta (“candelotti”) e 70 ordigni esplosivi del tipo bombe carta (“caramelle”) di forma cilindrica. Entrambe le tipologie di manufatti risultano avere un rischio potenziale elevato e una micidiale portata offensiva poiché capaci di esplodere in massa. Dopo il rinvenimento gli esplosivi sono stati recuperati in sicurezza.

L’impegno dell’Arma

Gli specialisti hanno poi verificato e certificato la tipologia del materiale rinvenuto, accertandone la catalogazione e la potenziale pericolosità connessa alla detenzione massiva in ambiente civile. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza le parifica a “bombe”.

Da qui la denuncia. L’attività dei Carabinieri di Nesima conferma l’impegno costante dell’Arma di Catania finalizzato a garantire, alla popolazione, un periodo di festività sicuro e privo di incidenti causati dall’uso indiscriminato e illegale di materiale esplodente.