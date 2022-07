Catania in lutto per Brigantony: lunedì camera ardente

C'è la proposta di dedicare una via all'artista scomparso

CATANIA – Accogliendo la richiesta dei familiari di Antonino Caponnetto, in arte Brigantony, scomparso la notte scorsa all’età di 74 anni, l’Amministrazione Comunale ha stabilito l’apertura di una Camera Ardente nella Galleria d’Arte Moderna di via Castello Ursino 26, angolo via Transito, lunedì prossimo a partire dalle ore 16 e nella giornata di martedì 26 luglio. “In questo modo, viene data la possibilità dell’estremo saluto alla salma ai tanti amici ed estimatori dell’artista catanese, interprete con decine di brani musicali dell’arte popolare siciliana, che ha fatto conoscere nel mondo con genuina bravura e orgoglioso attaccamento alle radici isolane”, si legge in una nota del Comune.

Cantautore e menestrello di musica popolare siciliana, Brigantoni è stato inventore di testi goliardici e ironici con doppi sensi sulla società contemporanea soprattutto siciliana e catanese. Nella sua carriera – a 28 anni faceva il muratore in Belgio – ha pubblicato 67 album. La notizia è stata data ieri sera su Facebook dalla figlia dell’artista, che era ricoverato da qualche giorno, Giusy.

L’ex sindaco di Catania Enzo Bianco lo ricorda così: “Brigantony se n’è andato. Ha smesso di soffrire. È stato un vero grande artista catanese. Autentico, vero, popolano. Originario della sua adorata Cibali. Espressione di una anima indomabile e autentica della città. Sarebbe giusto consentire alle migliaia di seguaci catanesi di salutarlo. Magari aprendo come camera ardente il Palazzetto dello sport di piazza Spedini.

I Consiglieri del gruppo del Partito Democratico del 4^ municipio, dopo la triste notizia, hanno proposto di intitolare una piazza o via in onore, al maestro Brigantony. “Il maestro Brigantony, cifalota di origine, è stato un artista popolare, che con la sua simpatia e l’uso del nostro del dialetto ha regalato bellissimi momenti e riempito le piazze. Un autentico catanese popolare. Tanti sono i suoi fan che vorrebbero dare un ultimo saluto, per questo chiedo e mi auspico venga realizzata una camera ardente. “ dichiara il consigliere Mirko Giacone. “Insieme al Consigliere Andrea Spina, depositeremo già lunedì una mozione per chiedere al consiglio e all’amministrazione centrale di avviare l’iter per dedicare ed intitolare una piazza o una via del nostro municipio all’artista”. conclude il capo gruppo del Partito Democratico nel 4^ municipio.