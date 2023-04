Catania, cambi di casacca last minute: la protesta del Mpa

Uno dei casi riguarderebbe il candidato al consiglio comunale di Catania, Salvo Spadaro.

CATANIA – Gli autonomisti accendono i riflettori sui cambi di casacca last minute. Il deputato Giuseppe Carta accende la miccia presentando un’interrogazione parlamentare destinata a fare discutere.

Nei giorni clou per la compilazione delle liste si gioca a rubamazzetto all’interno della stessa coalizione.

“Talvolta il cambio di casacca avviene, addirittura, dopo che il candidato aveva iniziato la propaganda elettorale all’insegna di un simbolo di partito, con tanto di volantini e manifesti, per poi proseguirla, con assoluta indifferenza, proponendosi con nuovi volantini e nuovi manifesti sotto un altro simbolo”, si legge.

Ma a chi si riferiscono gli autonomisti che arrivano a chiedere un intervento diretto di Schifani mirato a vigilare che “le conversioni” non avvengano in cambio “di incarichi di sottogoverno”?

Uno dei casi riguarderebbe il candidato al consiglio comunale di Catania, Salvo Spadaro, che nelle scorse settimane aveva fatto circolare il proprio facsimile corredato dal simbolo “Popolari e Autonomisti” salvo poi cambiare in corso il contrassegno.

Adesso sui volantini del candidato campeggia quello della Dc nuova (con l’aggiunta della dicitura Noi Moderati, elemento portante della potenziale alleanza con la compagine di Maurizio Lupi). Un caso che potrebbe non rimanere isolato. Staremo a vedere.