Canadair precipitato, Flai Cgil: “Non rimanere indifferenti”

Il segretario generale Giuseppe Glorioso in una nota: "Interrogarsi sull'attuale gestione del sistema antincendio"

1' DI LETTURA

CATANIA – In seguito all’incidente in cui un Canadair è precipitato nella zona di Linguaglossa, il segretario generale Flai-Cgil di Catania Giuseppe Glorioso ha richiamato l’attenzione in una nota sul sistema antincendio nelle zone boschive.

“Dinnanzi all’ennesima tragedia sul lavoro – si legge nel comunicato – non si può rimanere indifferenti. Dolore e rabbia sono i nostri sentimenti in queste ore così drammatiche per due uomini, due lavoratori che, in una zona impervia dell’Etna, stavano fornendo il loro supporto per spegnere un incendio in modo da tutelare il nostro territorio. La FLAI-CGIL di Catania è vicina alle famiglie dei due piloti del Canadair precipitato ieri, sul monte Calcinera, a Linguaglossa, e auspica che la magistratura possa fare chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto e, soprattutto, accertare eventuali responsabili di questi incendi criminali per l’uomo e per l’ambiente”.

“Non rimanere indifferenti significa interrogarsi sull’attuale gestione del servizio antincendio – sottolinea Glorioso – bisogna farlo senza perdere un attimo in più, prendendo consapevolezza dell’atipicità del clima e tenendo in considerazione gli operai forestali antincendio che possono garantire lo svolgimento di un servizio prezioso durante tutto l’anno. Bisogna riscrivere un piano per le attività di antincendio boschivo in modo da garantire la continuità delle azioni di contrasto agli eventuali incendi, secondo una puntuale organizzazione del lavoro. Non è possibile che di fronte ai cambiamenti climatici e alla siccità di questo periodo storico l’antincendio venga sospeso, come pure non è accettabile che operai centocinquatunisti vengano demandati a compiere altri lavori di manutenzione nell’Azienda forestale, quando, invece, sarebbe più opportuno assicurare un intervento antincendio in modo efficace e duraturo”, conclude Glorioso.