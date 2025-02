La scoperta dei cani antidroga

CATANIA – Un 53enne che in camera da letto aveva realizzato un soppalco sul quale coltivava una pianta di canapa indiana alta 60 centimetri è stato arrestato a Catania dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La sua abitazione, in via San Giuseppe la Rena, è stata perquisita dopo che i cani antidroga ‘Maui’ e ‘Ares’ hanno segnalato la presenza di droga.

Gli agenti hanno anche sequestrato 17 grammi di marijuana contenuta in un barattolo di vetro pronti per essere suddivisi in dosi da mettere in commercio insieme a vari materiali utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente.

La droga è stata sequestrata per la successiva distruzione su disposizione dell’autorità giudiziaria.