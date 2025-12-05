Il cartellone è stato presentato dal sindaco Enrico Trantino

CATANIA – Sarà Ghali l’ospite principale del concerto del 31 dicembre in piazza Duomo a Catania. La sua esibizione sarà preceduta dai concerti di Zapato, Color Indaco, Kaballà e Marina Rei e da una presenza X a sorpresa, che fa pensare alle due finaliste di X-Factor, Rob e Delia. E’ quanto prevede il cartellone del programma Natale 2025 e Capodanno 2026 del Comune presentato dal sindaco Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti.

Il cartellone, a costo zero per il bilancio comunale grazie all’utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno, distribuirà su tutto il territorio oltre cinquanta eventi dal centro alle periferie.

Le rappresentazioni di Palcoscenico Catania

Iniziative annunciate anche dal conduttore Ruggero Sardo, alle quali si affiancheranno le oltre venti rappresentazioni di Palcoscenico Catania dedicate alle periferie e finanziate dal ministero della Cultura che ha già confermato un nuovo sostegno per il prossimo anno.

“Un Natale e un Capodanno per tutti con tanti eventi – ha detto il sindaco Enrico Trantino – perché questa è una città che ha bisogno di unità per andare avanti tutti nella stessa direzione nel rispetto delle regole, della legalità e per accompagnare la trasformazione che stiamo realizzando tutti insieme. E contiamo sempre di avere anche altri, uno-due nuovi artisti catanesi che possiamo segnare con una X, e che speriamo di poter annunciare tra qualche giorno”.

La mobilità e l’Amts

Sul fronte della mobilità l’amministrazione comunale ha predisposto un piano per gestire l’afflusso di pubblico. È già operativo il nuovo parcheggio in via Luigi Sturzo angolo via Luigi Rizzo con sessanta stalli. Dall’11 dicembre piazza Borsellino disporrà inoltre di 103 nuovi stalli blu per un totale di circa 210.

Il parcheggio sarà attivo con tariffa diurna a un euro l’ora e notturna a cinquanta centesimi. Amts ha introdotto due abbonamenti natalizi dal 7 dicembre al 6 gennaio al costo di dieci euro nelle versioni trasporto e trasporto più parcheggi scambiatori Obelischi e Nesima.

Per favorire l’uso del mezzo pubblico la metropolitana della Fce ha esteso l’orario delle corse fino all’una anche la domenica oltre ai giorni festivi e prefestivi tranne il giorno di Natale, mentre per la notte di Capodanno le corse saranno garantite fino alle tre. È inoltre disponibile uno speciale biglietto dal 6 dicembre al 6 gennaio al costo di un euro che consente due corse nella stessa giornata.