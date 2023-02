Un kalashnikov e ricetrasmittenti in casa di un pregiudicato: arrestato

Operazione lampo dei carabinieri di Catania Fontanarossa: il pregiudicato quarantenne è stato portato in carcere a Piazza Lanza

CATANIA. I carabinieri vanno in cerca di droga e trovano un kalashnikov, accanto agli utensili per trasformare la cocaina in crack. Per questo è stato arrestato, con l’accusa di detenzione illegale d’arma da guerra e ricettazione, un pregiudicato di 40 anni. L’arresto è stato eseguito dai militari del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa.

Nel corso della loro quotidiana attività d’indagine, i militari erano venuti a conoscenza del presumibile coinvolgimento del quarantenne in un giro di spaccio. Per questo, dopo aver svolto dei servizi di avvistamento, hanno deciso di entrare in azione e effettuare una perquisizione in viale Grimaldi, nella casa dell’uomo. Subito è stato trovato il fornelletto da campeggio, un setaccio da cucina con un mestolo accanto sporco di sostanza verosimilmente stupefacente, utensili questi solitamente utilizzati dagli spacciatori per la trasformazione della cocaina in crack.

Nel prosieguo della ricerca, su un pensile della cucina, sono state trovate due ricetrasmittenti sulla cui frequenza radio. E mentre si trovavano nella casa hanno sentito le comunicazioni radio: qualcuno stava segnalando la loro presenza con la raccomandazione di diramare “a tutti” l’allarme, per evitare di avvicinarsi in quella zona. Infine il rinvenimento del fucile mitragliatore d’assalto, un kalashnikov, due caricatori e 12 cartucce calibro 7,62, recante la parziale abrasione del numero di matricola. L’uomo, che risulta anche percettore del reddito di cittadinanza, è stato arrestato e portato in carcere a Piazza Lanza.