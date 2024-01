Catania, Cardillo (FdI): “Sì all’Election Day per Europee e Provinciali”

I meloniani a sostegno della proposta del presidente Ars

CATANIA – “Il Presidente Galvagno ha tracciato con grande equilibrio quelle che ragionevolmente possono essere le tappe dell’iter legislativo che condurranno alle elezioni provinciali. Ovviamente è giusto che sul tema vi sia un sereno confronto con gli alleati a Palermo e Roma”, lo dichiara Alberto Cardillo, presidente provinciale di FdI.

“La posizione di Fratelli d’Italia – aggiunge – è chiara: riteniamo che il voto per le Europee e Provinciali in Sicilia possa coincidere con un Election Day 8 e 9 giugno 2024, anzitutto per beneficiare di un importante risparmio sui costi delle consultazioni elettorali. Diversamente – continua Cardillo – per noi l’unica alternativa sarebbe quella di andare al voto per le Province siciliane in concomitanza con la data che sarà scelta per le Provinciali di tutto il resto d’Italia, quando il legislatore nazionale interverrà in tal senso, con ogni probabilità non prima del 2025”.

“Questo – sottolinea – era un punto del nostro programma elettorale per superare oltre dieci anni di dannoso immobilismo, dando inoltre alle Province siciliane anche nuove e strategiche competenze come Acqua e Rifiuti, rendendo più efficiente la gestione dei servizi”.