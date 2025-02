“Cento anni di istruzione, duecento anni di Braille”: il convegno

Le iniziative in campo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

CATANIA – Venerdì 21 febbraio sarà celebrata in tutta Italia la Giornata Nazionale del Braille. Diverse le iniziative messe in campo in tutta Italia e tante anche quelle organizzate dalla sezione di Catania dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Il programma

Dalle 9 presso l’Aula Magna del Rettorato si svolgerà il convegno dal titolo “Giornata Nazionale Braille: 100 anni di istruzione, 200 anni di Braille…un patrimonio prezioso!” per parlare dei 100 anni della scuola di Metodo.

Nata a Roma un secolo fa per merito di Augusto Romagnoli e che si prefiggeva di aiutare gli studenti con disabilità visiva applicando dei principi didattici che mai prima erano stati realizzati. E dei 200 anni dalla nascita del sistema di scrittura e lettura Braille, sistema rivelatosi fondamentale per l’integrazione delle persone non vedenti.

Il pomeriggio

Nel pomeriggio alle 15.30 si terrà un primo workshop sulla riabilitazione per bambini ipovedenti con plurihandicap: a relazionare sarà la dottoressa Fiorella Messina Quinn, esperta in tecnologie didattiche per la disabilità, catanese che da tanti anni vive negli Stati Uniti e che si collegherà per l’occasione con l’Aula Magna per parlare di comunicazione aumentativa alternativa per i bambini ipovedenti non verbali.

Subito dopo, alle 16:30, seguirà un altro workshop dal titolo “L’accessibilità museale: attuali prospettive di ricerca” tenuto dalla dottoressa Elisabetta Borgia, dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Infine alle 18 è prevista la visita del “Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane” che si trova proprio all’interno del Rettorato e reso assolutamente accessibile ai non vedenti grazie anche alla fattiva collaborazione della Stamperia Regionale Braille.

L’attenzione del mondo accademico

“Quest’anno – dice la presidente della sezione di Catania dell’UICI Rita Puglisi – la Giornata Nazionale del Braille assume un rilievo maggiore. In quanto si associano due ricorrenze ossia il 200esimo anniversario della nascita di Louis Braille e i cento anni dalla pubblicazione del primo testo di pedagogia speciale a opera di Augusto Romagnoli.

Per tale ragione abbiamo voluto organizzare questo convegno e siamo lieti e orgogliosi dell’attenzione riservataci dal mondo accademico ed è per questo che abbiamo scelto come luogo dei lavori l’Aula Magna del Rettorato del Palazzo Centrale dell’Università di Catania.

Insieme con docenti universitari, dirigenti scolastici, tiflologi ed esperti di pedagogia e didattica di discuterà dell’importanza e attualità del Braille, delle sue molteplici declinazioni che vanno ben oltre la scuola; faremo anche il punto sull’importanza del Braille per una autentica inclusione sociale”, dice ancora Rita Puglisi.

“Ringraziamo – conclude la presidente – le istituzioni e il mondo docente per la partecipazione. E ci auguriamo che il confronto e lo scambio di saperi multidisciplinari aumenti la conoscenza e il valore universale del Braille e abbia proficue ricadute. Sulla vita di bambine e bambini, dei giovani in generale che, nonostante la disabilità, possano studiare, decidere il loro futuro e diventare cittadine e cittadini consapevoli e responsabili”.

“Inclusione sociale”

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di celebrare la Giornata nazionale del Braille nell’aula più importante dell’Università di Catania. Proprio per sottolineare quanto il nostro ateneo, sia nei principi sia con azioni concrete, sia impegnato sul fronte dell’inclusione sociale” afferma il Magnifico Rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo.

Che aggiunge: “Il nostro centro di servizi, il Cinap, è da diversi anni attivo per consentire a tutti gli studenti e alle studentesse con difficoltà o disabilità di poter studiare con profitto, di inseguire le loro ambizioni, di costruire il proprio futuro senza alcun tipo di barriera.

Sul piano culturale, inoltre, promuoviamo senza sosta iniziative di Terza Missione che aprono le porte dell’ateneo a tutti e a tutte, permettendo a chiunque di fruire nella maniera più immersiva del nostro enorme patrimonio storico e museale”.