Catania, centrodestra a conclave per decidere sulle Partecipate

Il vertice a Palazzo degli elefanti

CATANIA – La data alla fine è arrivata, dopo una lunga e forse logorante attesa. Sabato prossimo il sindaco di Catania, Enrico Trantino, incontrerà i capigruppo della maggioranza e i maggiorenti etnei dei partiti che lo sostengono. I pezzi da novanta. La riunione sarà in quel di Palazzo degli elefanti, convocata su impulso dei consiglieri del centrodestra.

Una partita rinviata per lungo tempo e che arriva a quasi un anno dal confronto a viso aperto che si era tenuto, sempre a Palazzo, dopo la più che stiracchiata vicenda per l’individuazione delle presidenze delle commissioni consiliari.

Il nodo delle Partecipate avrebbe dovuto avere una risoluzione entro la scorsa Primavera, prima del voto Europeo. Ma così non è stato.

Un fine settimana decisivo, dunque, che servirà a non escludere a nessuno. Perché stavolta si fa sul serio. Una riunione pensata per non incrociare gli impegni a Palermo, Roma e Bruxelles dei leader.

E, soprattutto, per trovare un assetto che possa mettere a tacere quei mal pancia che hanno segnato le ultime sedute del Consiglio comunale.