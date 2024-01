Catania, che brutta caduta! Match senza storia, il Crotone si impone 3-0

Etnei al momento fuori dai play off

CATANIA – Comincia malissimo il 2024 per il Catania, sconfitto a Crotone con un netto 3-0 al termine di un match giocato in maniera sin troppo compassata dagli uomini allenati da Lucarelli che si giova poco o nulla dell’apporto dei nuovi arrivati. Troppo lenta e macchinosa la formazione etnea al cospetto di un Crotone estremamente pratico e cinico, abile a sfruttare al meglio le occasioni create a differenza di un Catania molle e inconcludente.

Il Catania si è presentato in terra calabra senza i suoi tifosi, con alcuni dei nuovi arrivati subito titolari ed il preciso obiettivo di portare a casa un risultato positivo. Proprio il neo attaccante rossazzuro, Costantino, ci prova subito con una conclusione a giro che crea grattacapi a Dini… costretto a deviare in angolo. Dalla parte opposta D’Ursi e Vuthaj non centrano lo specchio della porta… prima che il Crotone riesca a sfruttare al massino un calcio piazzato quasi dal limite. Zanellato atterra un avversario e, sul successivo calcio di punizione, Petriccione appoggia a Giron che fulmina l’impreparato Bethers con una gran botta (forse deviata). Il Catania reagisce e potrebbe pareggiare qualche minuto dopo ma Costantino spreca da due passi sull’assist di Rapisarda ben lanciato da Chiricò.

Nella ripresa Costantino, Chiricò e Quaini non inquadrano lo specchio della porta e Zanellato non è fortunato con due colpi di testa consecutivi respinti da Dini. Tante le recriminazioni rossazzurre per un intervento dubbio su Castellini in piena area crotonese… prima che il Crotone chiuda i conti con Gomez che sfrutta al meglio la millimetrica imbeccata di un superlativo Petriccione. Poi… arriva anche il tris calabro con Vinicius che sfrutta la clamorosa ingenuità di Chiricò che, invece di rinviare, appoggia all’indietro favorendo l’inserimento dell’avversario. I sette minuti di recupero non cambiano l’inerzia di un match che mortifica le aspettative rossazzurre. Il Catania è, al momento, fuori dalla zona play-off!

Tabellino

Stadio “Ezio Scida” – di Crotone/domenica 7 gennaio 2024 – ore 18.30

1^ giornata di ritorno – Serie C girone C – 2023-2024

CROTONE – CATANIA 3 – 0

CROTONE (3-5-2) – Dini, Papini, Loiacono, Gigliotti (k), Tribuzzi, Petriccione (dal 38°s.t. Pannitteri), Vinicius, D’Ursi (dal 34°s.t. Bruzzaniti), Giron, Vuthaj (dal 19°s.t. Vitale), Gomez.

A disposizione: Lucano,D’Alterio, Felippe, Crialese, Rojas, Jurcec, Cantisani, Spaltro, Schirò.

Allenatore: Lamberto Zauli.

CATANIA F.C. (3-5-2) – Bethers, Rapisarda (k), Curado, Lorenzini (dal 27°s.t. Cicerelli), Castellini, Quaini (dal 19°s.t. Welbeck), Zanellato (dal 19°s.t. Dubickas), Zammarini, Celli, Chiricò, Costantino (dal 19°s.t. Di Carmine).

A disposizione: Livieri, Albertoni, Maffei, De Luca, Deli, Popovic, Chiarella.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Luca De Angeli di Milano.

Assistenti: Alessandro Munerati (Rovigo) e Giovanni Dell’Orco (Policoro).

Quarto uomo: Domenico Leone (Barletta).

Reti: 32°p.t. Giron (CR); 23°s.t. Gomez (CR); 40°s.t. Vinicius (CR).

Indisponibili: D’Errico, Leo, Bove (CR); Rocca, Bouah, Silvestri, Marsura, Ladinetti, Bocic, Rizzo, Mazzotta (CT).

Squalificati: Tumminello (CR).

Diffidati: Bocic, Ladinetti, Quaini, Rocca, Silvestri (CT).

Ammoniti: Vuthaj (CR); Papini (CR); Dini (CR); Zanellato (CT); Quaini (CT); D’Ursi (CR)

La cronaca

Primo tempo (1-0)

4° Costantino ci prova con un tiro a giro dal limite dell’area: Dini smanaccia in corner;

11° colpo di testa ravvicinato di D’Ursi che finisce fuori di poco;

12° Bethers devia in volo la bordata di Petriccione;

17° gol annullato a Costantino per fuorigioco;

21° Gigliotti svirgola da buona posizione sugli sviluppi di un corner;

28° Vuthaj supera Lorenzini ma poi spreca una ghiotta occasione sparacchiando alto;

32° Crotone in vantaggio: sulla punizione dal limite… Petriccione appoggia a Giron che fulmina Bethers con una staffilata di sinistro… forse deviata: 1-0 !

40° Catania ad un passo dal pari: Chiricò lancia Rapisarda sul cui cross radente Costantino non trova il guizzo vincente… consentendo a Dini di deviare in angolo la conclusione ravvicinata!

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude col Crotone in vantaggio ed un Catania troppo compassato.

Secondo tempo (3-0)

2° ripartenza di Chiricò che mette in mezzo per Costantino che viene anticipato al momento del tiro;

5° Quaini ciabatta alto dal limite;

11° Chiricò non inquadra la porta da buona posizione… ed il suo tiro-cross non trova la deviazione di Costantino a centro area;

14° sul cross di Rapisarda… gran colpo di testa di Zanellato che Dino smanaccia in corner;

15° sul cross dalla bandierina… altro colpo di testa di Zanellato

16° Castellini atterrato in area da Vinicius: l’arbitro non interviene;

17° sul rovesciamento di fronte… Quaini commette fallo su un avversario lanciato a rete: punizione dal limite che Giron sbatte sulla barriera avversaria;

18° Gomez tira di poco a lato;

19° nel Crotone, Vitale sostituisce Vuthaj;

19° nel Catania, Welbech, Di Carmine e Dubickas subentrano a Quaini, Costantino, Zanellato;

23° raddoppio del Crotone: Petriccione lancia Gomez che firma il 2-0 !

27° nel Catania, Cicerelli subentra a Lorenzini;

33° Chiricò si accentra ma tira… ancora una volta… alle stelle;

34° nel Crotone, Bruzzaniti rileva D’Ursi;

36° Dini blocca la conclusione di Chiricò;

38° nel Crotone, l’acciaccato Petriccione lascia il posto a Pannitteri;

40° terzo gol del Crotone: Chiricò sbaglia un appoggio al limite della sua area… lasciando campo aperto a Vinicius che firma il definitivo 3-0 !

44° Dini si oppone efficacemente alla gran botta di Di Carmine;

45° concessi 7 minuti di recupero;

51° Bethers blocca in tuffo la conclusione di Pannitteri;

52° sconfitta netta per il Catania. Vince il Crotone 3-0!

[Foto Catania Fc]